Alleati esitano sulla protezione dello Stretto di Hormuz: effetti sui mercati del petrolio

La Casa Bianca ha intensificato le pressioni sugli alleati per ottenere garanzie pubbliche di supporto alla navigazione nello Stretto di Hormuz, una rotta vitale per il transito energetico globale. Obiettivo dichiarato è creare un segnale di unità che contribuisca a calmare i mercati del petrolio, ma i dettagli sulla partecipazione e i contributi concreti restano poco chiari. Il 17/03/2026 fonti ufficiali hanno sottolineato la necessità di un annuncio rapido più che di piani operativi già definiti.

Parallelamente, l’amministrazione ha adottato misure economiche temporanee per aumentare l’offerta disponibile: il Dipartimento del Treasury ha autorizzato deroghe sulle esportazioni di petrolio russo attualmente in navigazione, misura valida fino al prossimo 11 aprile. Questa doppia strategia—pressione diplomatica e interventi di mercato—riflette la volontà di ridurre l’impatto sul prezzo dei carburanti senza però sciogliere i nodi politici sottostanti.

Pressione diplomatica e risposte degli alleati

Il richiamo del presidente a creare una coalizione navale ha prodotto reazioni tiepide tra i principali partner internazionali. Secondo ricostruzioni giornalistiche, la Casa Bianca sperava che paesi come China, France, Japan, South Korea e UK manifestassero disponibilità a inviare navi per scortare il traffico mercantile, ma molti governi hanno adottato un atteggiamento cauto. L’effetto volano desiderato sugli indici del petrolio sembra, per il momento, più politico che operativo: una dichiarazione di intenti più che un piano di pattugliamento dettagliato.

Perché gli alleati esitano

Le riserve degli alleati si spiegano con più fattori: il rischio di escalation, incertezza sui termini dell’impegno e il dilemma se agire prima o dopo la cessazione delle ostilità. Fonti vicine ai negoziati indicano che continua il dialogo sulla tempistica delle operazioni, ma che manca ancora un consenso su responsabilità, regole d’ingaggio e durata degli impegni. Questa esitazione lascia spazio a interpretazioni diverse sull’efficacia di una semplice dichiarazione politica.

Misure economiche e sospensione temporanea delle sanzioni

Per alleggerire immediatamente la pressione sui prezzi, il Dipartimento del Treasury ha concesso una deroga temporanea alla limitazione delle vendite di petrolio russo in transito, permettendo che carichi già in mare raggiungano gli acquirenti. Secondo stime riportate, circa 130 milioni di barili sono attualmente in navigazione, cifra che le autorità sperano possa contribuire a stabilizzare l’offerta globale. Il segretario del Treasury, Scott Bessent, ha definito l’operazione una misura mirata e di breve durata, concepita per non tradursi in un vantaggio strategico significativo per il governo russo.

Strumenti complementari e rischi

Oltre alle deroghe, l’amministrazione starebbe valutando una garanzia assicurativa marittima da parte della DFC (U.S. International Development Finance Corporation) per importi ipotizzati intorno ai 20 miliardi di dollari, destinata a rendere più semplice la copertura dei rischi per il trasporto. Critici e oppositori politici hanno però stigmatizzato la decisione: leader democratici al Senato hanno denunciato l’allentamento delle sanzioni come una risposta a una crisi che molti imputano alla politica estera dell’amministrazione stessa.

Conseguenze per i mercati e prospettive geopolitiche

L’insieme di mosse diplomatiche ed economiche cerca di ridurre l’incertezza sui prezzi energetici, ma gli effetti a medio termine dipenderanno da due variabili: la reale adesione alla coalizione promessa e la durata delle deroghe sulle esportazioni. L’Unione EU e alcuni partner europei hanno espresso preoccupazione per ogni passo che possa indebolire la pressione economica su Russia, rischiando di aprire una spaccatura transatlantica su strategia e priorità.

In aggiunta, fonti iraniane hanno lanciato avvertimenti su possibili attacchi in aree come Dubai e Doha, un elemento che complica ulteriormente la valutazione del rischio regionale. Se da un lato l’obiettivo immediato è contenere la volatilità dei mercati energetici, dall’altro permangono incertezze operative e politiche che potrebbero determinare nuove tensioni. Nei prossimi giorni le decisioni pubbliche degli alleati e l’evoluzione delle misure economiche saranno gli indicatori chiave da monitorare per capire se l’approccio adottato produrrà stabilità reale o solo un sollievo temporaneo.