Allerta alimentare, mozzarelle ritirate dai supermercati: presenti corpi metallici

Allerta alimentare, trovati corpi metallici nelle mozzarelle. Il Ministero della Salute ha segnalato i lotti interessati, ritirati dai supermercati.

Diversi lotti di mozzarella, tutti prodotti all’interno dello stabilimento Granarolo di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, sono stati ritirati dai supermercati per la presenza di corpi estranei, ovvero frammenti metallici nelle confezioni.

I lotti sono stati tutti segnalati dal Ministero della Salute. Mozzarelle ritirate in diversi supermercati sotto altri marchi, come Conad, Carrefour, Penny Market e Latbri. Se avete dei prodotti sospetti a casa non consumateli ma riportateli indietro per ottenere un rimborso immediato. Ingerire frammenti metallici può essere molto pericoloso, si potrebbero infatti verificare abrasioni, tagli e altri danni al tratto gastrointestinale.

Allerta alimentare, mozzarelle ritirate dai supermercati: i lotti interessati

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i lotti coinvolti:

Mozzarella Conad, confezioni singole da 125 g e confezioni da 3×125 g, lotto N5205Dm, scadenza 15 agosto 2025;

Mozzarella Valbontà di Penny Market , confezioni da 4×125 g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025;

Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack , confezioni da 3×125 g, lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025;

Mozzarella Latbri, confezioni da 125 g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025.

Se avete uno di questi prodotti a casa, evitate di consumarlo e riportatelo subito dove lo avete acquistato per il rimborso.