Allerta gialla in Toscana per temporali e rischio idrogeologico

Situazione meteo in Toscana

La Toscana è attualmente sotto una allerta gialla a causa di un previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che l’allerta è attiva dalle 21 di oggi fino alle 8 di domani, venerdì 23 maggio. Le previsioni indicano la possibilità di temporali forti, in particolare nel pomeriggio e nella serata, con un’attenzione particolare per le zone interne del centro-nord della regione.

Rischi idrogeologici e mareggiate

Oltre ai temporali, è stata confermata anche l’allerta gialla per mareggiate, che sarà attiva dalle 15 di oggi fino alla mezzanotte, interessando la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un avviso per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, evidenziando che le aree più a rischio sono quelle orientali della regione, dal Mugello fino alla Valdichiana e al bacino dell’alto Ombrone grossetano.

Preparativi e raccomandazioni

In vista di queste condizioni avverse, le autorità locali stanno attuando misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. Si raccomanda di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Gli esperti consigliano di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo e di seguire le indicazioni della protezione civile per minimizzare i rischi legati a possibili allagamenti e frane.