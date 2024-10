Allerta massima per maltempo in Lombardia, previsti venti intensi al Centro-N...

Violento maltempo in arrivo: allerta rossa in Lombardia e piogge intense nel Centro-Nord. Venti forti e mareggiate lungo le coste

In Lombardia è stata emessa un’allerta rossa e si prevedono piogge e venti intensi nelle zone del Centro-Nord. La Protezione civile ha comunicato che un sistema nuvoloso proveniente dall’Atlantico si avvicina al nostro paese, portando con sé un’improvvisa ma violenta ondata di maltempo. Ci saranno abbondanti e persistenti precipitazioni su gran parte delle regioni del nord e del centro, con un incremento significativo dei venti da sud-ovest.

Previsioni meteo per oggi

A partire dalla serata di oggi, ci si aspetta un aumento delle piogge, anche sotto forma di rovesci o temporali, in particolare in Liguria e Lombardia. I venti saranno forti, passando a tempesta nelle zone appenniniche di Liguria ed Emilia-Romagna.

Previsioni meteo per domani

Domani, fin dalle prime ore, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi con rovesci e temporali che investiranno Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Venti intensi si faranno sentire anche in Toscana, soprattutto lungo le coste, nelle Marche e in Umbria. Sono previste mareggiate lungo le aree costiere vulnerabili.

Allerte e avvisi

In base alle condizioni attuali e alle previsioni, per domani, giovedì 10 ottobre, è stata dichiarata un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in alcune zone della Lombardia; l’allerta arancione riguarda invece parti della Lombardia e l’intero Trentino Alto Adige. È stato inoltre emesso un avviso giallo per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e per i bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.