Allerta meteo di livello giallo per tempeste lungo la costa centro meridionale della Toscana e l'Arcipelago.

La Protezione Civile regionale ha rilasciato un codice giallo per la costa Toscana centro-sud e l’arcipelago, valido per lunedì 2 settembre, dalle 6 alle 18. L’instabilità atmosferica causata da infiltrazioni d’aria fresca ad alta quota potrebbe portare a rovesci isolati e brevi tempeste nei monti e, in certi casi, nelle aree orientali. Tuttavia, si prevede un aumento di tali fenomeni per la giornata di domani, con tempeste potenti che colpiranno principalmente la costa centro-sud e le zone interne vicine, così come le isole dell’arcipelago. L’alta incertezza delle previsioni implica la necessità di prestare particolare attenzione ai potenziali effetti legati al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento, come suggerito dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale.

