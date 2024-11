Allerta per febbre tifoide in Saskatchewan: rischio da Domino's Pizza

Rischio di esposizione alla febbre tifoide

La Saskatchewan Health Authority (SHA) ha recentemente emesso un avviso pubblico riguardo a un potenziale rischio di esposizione alla febbre tifoide, collegato a un ristorante Domino’s Pizza situato al 717 Centennial Dr. S. a Martensville. Questo avviso è stato diramato in seguito a segnalazioni di possibili casi di febbre tifoide tra i clienti che hanno consumato cibo presso il locale tra l’11 e il 19 ottobre. La febbre tifoide è una malattia infettiva seria, causata dal batterio Salmonella typhi, che può manifestarsi con sintomi gravi come febbre alta, mal di testa, eruzioni cutanee, costipazione, diarrea e vomito.

Modalità di trasmissione e sintomi

La febbre tifoide si diffonde principalmente attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati. Questo rende fondamentale prestare attenzione alla provenienza degli alimenti e alle condizioni igieniche dei ristoranti. I sintomi possono variare da lievi a gravi e, se non trattati, possono portare a complicazioni significative. È importante che chiunque abbia consumato cibo presso il Domino’s Pizza di Martensville durante il periodo indicato contatti un professionista sanitario o chiami il numero 811 per ricevere assistenza. Sebbene la febbre tifoide sia considerata una malattia rara, è comunque seria e richiede un trattamento tempestivo con antibiotici.

Rischio considerato basso

La Saskatchewan Health Authority ha rassicurato la popolazione, affermando che il rischio per coloro che sono stati esposti è considerato basso. Tuttavia, è fondamentale che le persone rimangano vigili e monitorino eventuali sintomi. In caso di insorgenza di febbre o altri sintomi correlati, è consigliabile cercare immediatamente assistenza medica. La SHA ha anche contattato Domino’s Pizza per ricevere ulteriori