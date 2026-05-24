Allerta sanitaria per ondata di calore storica: temperature da record, i rischi per la salute

Un’intensa ondata di caldo sta interessando il Regno Unito e gran parte dell’Europa, con temperature eccezionalmente elevate per il mese di maggio. L’arrivo di un anticiclone di origine africana sta favorendo condizioni stabili e soleggiate, ma anche valori termici ben oltre la media stagionale, con possibili nuovi record e crescenti preoccupazioni per la salute pubblica.

Record termico e allerta nel Regno Unito

Il Regno Unito sta affrontando un’anomala fase di caldo intenso, con valori decisamente fuori scala rispetto alla media stagionale. Nelle ultime ore si è registrata quella che viene definita la “giornata più calda del 2026 fino a questo momento”, con picchi che hanno raggiunto i +30,5°C a Frittenden, nel Kent.

Un evento raro per il mese di maggio, che non si osservava a questi livelli dal 2012. L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico, garantendo cieli prevalentemente sereni, un’esposizione solare molto forte e un indice UV particolarmente elevato, aumentando così i rischi per la salute delle categorie più vulnerabili.

Secondo gli esperti del Met Office, la fase più intensa deve ancora arrivare: le previsioni indicano circa +31°C al Sud e valori più contenuti al Nord, ma il picco potrebbe toccare i +33°C tra Inghilterra meridionale e Midlands.

In questo scenario si avvicina la possibilità di superare il record storico di maggio fissato a +32,8°C, registrato per la prima volta nel 1922 a Camden Square e successivamente eguagliato nel 1944 in diverse località britanniche.

Le autorità sanitarie della UK Health Security Agency (UKHSA) hanno quindi innalzato il livello di allerta in varie aree del Paese, passando da giallo ad arancione. Come riportato nelle comunicazioni ufficiali, un’allerta di questo tipo segnala “un probabile e concreto aumento dei decessi”, soprattutto tra anziani e soggetti fragili, con conseguente pressione sui servizi sanitari.

Allerta sanitaria per ondata di calore storica: temperature da record, i rischi per la salute

La situazione non riguarda solo il Regno Unito: un potente anticiclone di origine africana sta estendendo la sua influenza su gran parte dell’Europa, portando condizioni climatiche estive e temperature ben oltre le medie del periodo. Secondo le previsioni meteorologiche, già entro il fine settimana molte aree supereranno stabilmente i 30°C, con valori che al Centro-Nord italiano potranno raggiungere i 31-32°C, come nel caso di città come Roma, La Spezia e diverse zone della Pianura Padana. Il meteorologo Lorenzo Tedici ha evidenziato come si tratti di un’ondata precoce e intensa, con valori fino a 6-7 gradi superiori alla norma stagionale.

Il culmine del fenomeno è atteso nella giornata di mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra Lombardia orientale, Emilia e basso Piemonte. In quest’area le temperature potranno spingersi fino a 35°C, mentre numerose città del Centro-Nord come Firenze, Modena, Mantova e Cremona si avvicineranno ai 34°C. Nonostante il Sud Italia registri valori leggermente inferiori, il caldo risulterà comunque significativo a livello nazionale.

Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto per anziani e bambini, invitando a idratarsi costantemente, evitare l’esposizione nelle ore centrali e utilizzare adeguate protezioni solari, poiché “i raggi solari di fine maggio sono potenti quanto quelli di fine luglio”.