Alluvione Valencia, i morti sono oltre 200: altre vittime trovate in un tunnel

Alluvione Valencia, i morti sono oltre 200: altre vittime trovate in un tunnel

I numeri dell’alluvione di Valencia sono sempre più spaventosi. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dai vigili del fuoco, i morti accertati sarebbero ora oltre 200, mentre i dispersi sarebbero ancora nell’ordine delle centinaia.

Alluvione Valencia, i morti sono oltre 200: altre vittime trovate in un tunnel

I caschi rossi hanno effettuato un’operazione in un tunnel e ciò che hanno trovato all’interno ha lasciato tutti sgomenti: “Abbiamo lavorato tutta la notte in un tunnel, lungo l’arteria che va da Alfafar e Benetuser. Era totalmente allagato, ora è completamente ripulito dall’acqua. Dentro ci sono circa 30, 40 macchine con diverse vittime al loro interno” – ha spiegato Salvador Olivas, capo di una squadra di 14 dei vigili del fuoco. L’emergenza è ancora massima, con 50 mila persone ancora oggi al buio e oltre 300 mila spagnoli rimasti senza acqua potabile.

Alluvione Valencia, i morti sono oltre 200: le ricerche dei dispersi

Margarita Robles, ministra della Difesa spagnola, non si perde d’animo e crede di poter ritrovare ancora sopravvissuti tra i dispersi di Valencia: “Moltissime persone erano ai piani bassi delle case, nei garage, tentando di mettere in salvo le auto, possono ancora esserci persone vive fra coloro che si trovano in questa situazione” – ha dichiarato alla tv nazionale ‘Tve’.