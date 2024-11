José Castillejo, ex calciatore del Valencia CF, è morto a soli 28 anni in seguito ai devastanti effetti dell’alluvione che ha colpito duramente la Spagna, causando oltre 158 vittime.

Il Valencia ha annunciato sui propri canali social la tragica scomparsa dell’ex calciatore José Castillejo, cresciuto nelle giovanili del club fino al livello juniores.

“Il Valencia CF esprime il suo profondo rammarico per la scomparsa di José Castillejo, vittima della disastrosa DANA. Ha fatto parte dell’accademia fino alla fase giovanile e ha poi giocato per diverse squadre nella Comunità Valenciana”.

Dopo la sua formazione nell’accademia del Valencia, Castillejo aveva giocato in vari club, tra cui Torre Levante, Paterna, Eldense, Buñol, Recambios Colón, CD Roda, e Vilamarxant CF. Poi, nel 2020, aveva deciso di abbandonare il mondo del calcio.

Parole di cordoglio anche dall’Eldense Sports Club:

“Terribile notizia che ci giunge a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense è profondamente dispiaciuto per la scomparsa all’età di 28 anni di José Castillejo, ex giocatore del Barça nella stagione 2015/2016. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace“.