A Valencia, un uomo ha perso la moglie e la figlia, le quali sono state travolte dall’acqua e trascinate via sotto ai suoi occhi. È solo l’ennesima tragedia collegata al disastro che sta accadendo in Spagna, raccontato direttamente da chi l’ha vissuto in prima persona.

Mamma e figlia morte per l’alluvione in Spagna

Il cattivo tempo non dà tregua alla popolazione spagnola, impegnata con un’alluvione di imponenti dimensioni che non vuole proprio placarsi.

La distesa di fango e acqua porta via tutto e dopo il passaggio, rimangono detriti e disperazione. Oggi, primo novembre, riportiamo la storia di un testimone sopravvissuto: si chiama Antonio e ha 59 anni, purtroppo sua moglie e sua figlia non sono state così fortunate e sono state travolte dall’acqua.

L’uomo ha cercato di scendere dalla vettura ma anche lui è stato trascinato via ed è stato costretto ad assistere impotente alla morte della moglie e della piccola, senza possibilità di intervenire.

Il racconto di Antonio, sopravvissuto all’alluvione in Spagna

“Lourdes e Angeline chiedevano aiuto ma non sono riuscito a salvarle”, inizia così il racconto del 59enne, in auto insieme alla sua famiglia a Paiporta, l’epicentro del disastro. Improvvisamente, il fiume impazzito li ha travolti e per la moglie 34enne e la figlia di pochi mesi, non c’è stato nulla da fare.

Ai giornali spagnoli, l’uomo ha parlato della tragedia, che si inquadra nel contesto più ampio di una catastrofe ancora maggiore, l’alluvione che sta assediando il Paese nelle ultime ore.

Decine di persone hanno perso la vita e molti superstiti hanno storie analoghe a quella di Antonio. Sono bastati pochi istanti perché il Taria in piena invadesse le strade e travolgesse tutto, compresa l’auto dove viaggiava la sua famiglia.

Distrutto dal dolore, ricorda che la moglie e la figlia sono rimaste in macchina perché sembrava il posto più stabile, invece la corrente l’ha portata via e l’ultima immagine che ha l’uomo è quella straziante della loro richiesta di aiuto, mentre si sporgevano dal tettuccio.

Poi il ritrovamento dei corpi 24 ore dopo, la notizia che ha fatto fermare le sue ricerche che intanto erano andate avanti.