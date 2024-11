In Spagna la situazione meteorologica torna a migliorare, ma il bilancio dell’alluvione che ha colpito Valencia diventa di ora in ora sempre più drammatico.

Alluvione Valencia, oltre 150 morti: decine di dispersi

L’agenzia di stampa Efe cita fonti governative e fornisce gli ultimi aggiornamenti in merito a quanto sta accadendo in Spagna. Secondo quanto riferito, i morti per l’alluvione di Valencia sarebbero arrivati ad essere quota 158.Il numero, però, è tristemente destinato a salire perché, secondo il ministro della Difesa, Margarita Robles: “Ancora molte le persone disperse“.

Alluvione Valencia, alto numero di dispersi

“Ci sono 51 squadre cinofile per la rimozione dei detriti e per vedere se ci sono persone vive” – ha dichiarato il ministro Robles, spiegando che le autorità si stanno concentrando, per le loro ricerche, soprattutto in magazzini e garage. Nel frattempo, la situazione del meteo è in miglioramento, tanto che l’allerta massima è stata sostituita dall’arancione in Andalusia, Aragona, Catalogna e Comunità Calenciana.