Almasri: Bonelli, 'destra si occupa di voli di Stato ma non di quello regalato ad assassino'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "La destra ha bloccato i lavori parlamentari per evitare che la premier Meloni rispondesse alle domande delle opposizioni sulla liberazione dell’assassino Najeem Osema Almasri. Giorgia Meloni parla sui social ma non viene in Parlamento per spiegare perché Almasri, ricercato per torture sui migranti, violenza sessuale su minori e numerosi omicidi, dopo essere stato arrestato a Torino, sia stato rilasciato e accompagnato a Tripoli su un volo di Stato. Una vergogna". Lo afferma Angelo Bonelli di Avs.

"La dx senza vergogna in queste ore si occupa di voli di stato ma non del volo di Stato che ha consentito ad Almasri di sfuggire all’arresto della Corte Penale internazionale".