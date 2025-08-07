Almasri: Pd, 'governo dimostri coraggio, maggioranza dica no a scudo per ministri'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “La Presidente Meloni e il Ministro Nordio dichiarano pubblicamente di non avere paura e di essere responsabili delle proprie azioni. Bene. Allora chiediamo loro e alla maggioranza di non ostacolare in alcun modo il lavoro del Tribunale dei Ministri e dicano no allo ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “La Presidente Meloni e il Ministro Nordio dichiarano pubblicamente di non avere paura e di essere responsabili delle proprie azioni. Bene. Allora chiediamo loro e alla maggioranza di non ostacolare in alcun modo il lavoro del Tribunale dei Ministri e dicano no allo scudo penale per i ministri e il sottosegretario Mantovano. Abbiano il coraggio di affermare, sin da ora, che rinunceranno a qualsiasi forma di scudo parlamentare.

Ne sono capaci? Perché, in caso contrario, tutte le dichiarazioni di fermezza e responsabilità risuoneranno come vuota propaganda”. Così in una nota dei deputati del Pd nella commissione Giustizia della Camera.