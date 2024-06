Alto Adige, auto finisce in una scarpata: almeno cinque persone ferite

Un'auto ha perso il controllo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata in val d'Ultimo

Nella mattinata di oggi, sabato 1 giugno, un’auto è finita fuori strada in val d’Ultimo, in Alto-Adige.

Il sinistro si è verificato all’alba, poco prima delle 5, in località San Pancrazio. Secondo i primi accertamenti l’auto è uscita di strada, per motivi ancora da accertare, precipitando e finendo in una scarpata. Cinque persone sono rimaste ferite.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente il medico d’urgenza, la Croce Bianca, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino. Tre dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Merano, mentre altri due sono stati portati a Bolzano, uno di loro ha riportato lesioni di media entità. Le forze dell’ordine dovranno ora eseguire i rilievi del caso, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

