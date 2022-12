Ambiente, Gela: "Nuove tecnologie cruciali per la rigenerazione"

Gela (Cl), 2 dic. (askanews) - "Le tematiche affrontate a Gela in questi due giorni di confronti sono attuali e significative per il periodo che stiamo attraversando". A Parlare è Gianfranco Caccamo, direttore generale della Icaro Ecology, in occasione degli "Stati Generali per la Rigenerazione d...

Gela (Cl), 2 dic. (askanews) – “Le tematiche affrontate a Gela in questi due giorni di confronti sono attuali e significative per il periodo che stiamo attraversando”. A Parlare è Gianfranco Caccamo, direttore generale della Icaro Ecology, in occasione degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori” che si stanno svolgendo a Gela, presso il teatro Eschilo.

“Parlare a Gela di questi temi è sicuramente fondamentale, visto che in un territorio come quello gelese la rigenerazione diventa cruciale per lo sviluppo sostenibile della città.

Questi giorni organizzati dalla Camera Forense Ambientale sono davvero importanti perché permettono a tutti noi di confrontarci anche sulle nuove tecnologie per le bonifiche dei territori”.