Ambulanti in sciopero: la protesta davanti a San Siro per il rinnovo del cont...

Gli ambulanti di San Siro chiedono il rinnovo del contratto per non perdere il lavoro.

La situazione degli ambulanti a San Siro

Negli ultimi giorni, il famoso stadio di San Siro è diventato il palcoscenico di una vibrante protesta. I 60 ambulanti del consorzio, che tradizionalmente operano all’interno e nei pressi dell’impianto, hanno deciso di scioperare per il mancato rinnovo del contratto con la società Milan-Inter.

Questo contratto, che scade a luglio, è cruciale per la loro attività e per la salvaguardia di circa 300 posti di lavoro.

Le accuse e le preoccupazioni degli ambulanti

Luigi Laenza, rappresentante di Apeca, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione attuale. “Vogliono vendere a caro prezzo in esclusiva”, ha dichiarato, sottolineando come la gestione degli spazi pubblici debba rimanere accessibile a tutti. Gli ambulanti, infatti, pagano annualmente circa 800mila euro per poter operare in quello che considerano uno spazio pubblico. La paura di essere esclusi dalla prossima stagione calcistica è palpabile e ha spinto molti a raccogliere firme e a cercare solidarietà tra i tifosi.

Il supporto dei tifosi e la comunità

La risposta della comunità è stata immediata. Molti tifosi hanno espresso il loro sostegno agli ambulanti, sottolineando che venire allo stadio non significa solo assistere a una partita, ma anche gustare un panino o una bevanda venduta dai commercianti locali. Questa interazione è parte integrante dell’esperienza di una giornata di campionato e la sua perdita sarebbe un duro colpo non solo per i venditori, ma anche per i tifosi stessi.

Le prospettive future

Con l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, la situazione degli ambulanti rimane incerta. La necessità di un dialogo costruttivo tra le parti è più che mai urgente. Se non si troverà un accordo, il rischio di perdere posti di lavoro e di vedere svanire una tradizione che arricchisce l’esperienza sportiva è concreto. La lotta degli ambulanti di San Siro è un chiaro esempio di come le questioni economiche e sociali si intrecciano nel mondo dello sport, richiedendo attenzione e azione da parte di tutti gli attori coinvolti.