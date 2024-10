Amedeo Matacena, Maria Pia Tropepi e il presunto matrimonio secondo la tradizione islamica: elementi controversi.

Maria Pia Tropepi è accusata per l'omicidio del suo compagno Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, e della madre di quest'ultimo. Tropepi era in una relazione con Matacena, latitante a Dubai per dieci anni, dal 2021. Dopo la morte di Matacena, Tropepi ha presentato un certificato di matrimonio islamico, con incongruenze sulla sua validità. La Procura di Reggio Calabria ha avviato un'indagine su Tropepi, accusandola di omicidio e altri dieci reati. Il certificato di matrimonio è sospettato essere falso, con un costo di 12 mila euro.

Aggiornamenti sul caso di Matacena. Maria Pia Tropepi è sotto accusa per l’omicidio del suo compagno Amedeo Matacena, ex parlamentare Forza Italia, e della suocera. Amedeo, che aveva vissuto come latitante a Dubai per dieci anni, era spesso intervistato da Chi l’ha visto, dove condivideva dettagli della sua vita nella città emiratina. Nell’agosto del 2021, incontra Maria Pia Tropepi e inizia una relazione che li ha visti sempre insieme. Le foto sui social mostrano anche Raffaella De Carolis, madre di Amedeo. Purtroppo, nel giugno 2022, dopo un ricovero, la signora De Carolis è scomparsa all’età di 79 anni. Tre mesi dopo il decesso della madre, la Procura di Reggio Calabria ha dato avvio a un’indagine contro Maria Pia, accusandola di omicidio e altri dieci reati. Dopo la morte di Amedeo Matacena, Maria Pia ha presentato un certificato di matrimonio islamico, ritenuto valido per attestare la loro unione e il testamento di Amedeo. Tuttavia, ci sono incongruenze. Il documento porta il timbro della Repubblica del Kenya, in quanto, secondo Maria Pia, «l’imam era keniota», ma non è registrato negli Emirati Arabi. Inoltre, la donna ha ottenuto il divorzio dal suo ex marito solo quarantacinque giorni dopo il decesso di Amedeo. Chiara Cazzaniga di Chi l’ha visto ha contattato il falsario che avrebbe creato il certificato matrimoniale, il quale ha rivelato che il costo del documento si aggirava attorno ai 12 mila euro.