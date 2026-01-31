Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla registrazione di Amici 25: l'eliminazione di Maria Rosaria e l'ingresso di Nicola. Resta aggiornato sulle novità e i colpi di scena del programma!

Il talent show Amici 25 si avvicina al suo momento clou, il Serale, e le tensioni nella scuola di Maria De Filippi raggiungono il culmine. Nella puntata che andrà in onda il 1° febbraio 2026, i concorrenti affrontano una nuova ondata di sfide, con eliminazioni e nuovi ingressi che modificano le dinamiche del programma.

Maria Rosaria eliminata: un addio difficile

In questo episodio, la ballerina di latino americano Maria Rosaria vive un momento cruciale della sua avventura. Dopo essere rimasta nelle ultime posizioni della classifica per diverse settimane, affronta una sfida decisiva contro un ballerino latino, giudicata da Francesca Tocca. Purtroppo, nonostante le sue abilità, Maria Rosaria non riesce a convincere la giuria e deve lasciare il programma.

Le reazioni all’eliminazione

L’emozione è stata evidente sia per la ballerina che per i suoi compagni. La sua insegnante, Alessandra Celentano, ha manifestato dispiacere per l’esito, evidenziando che Maria Rosaria dovrà ora intraprendere un percorso di crescita personale. Durante la sua permanenza nella scuola, la ballerina ha affrontato momenti di difficoltà, esprimendo frustrazione per non riuscire a manifestare il suo talento come avrebbe desiderato.

Nuovi ingressi e dinamiche della gara

Successivamente all’eliminazione, la Celentano ha richiesto l’apertura di un nuovo banco per accogliere un nuovo talento: Nicola, un ballerino di danza classica. Questo ingresso potrebbe portare un rinnovamento sia nel gruppo di ballerini che nelle dinamiche della competizione. Nicola ha già dimostrato il suo valore, esibendosi in uno stile che ha colpito i professori.

Le classifiche e le sfide in corso

Attualmente, le classifiche vedono Elena al primo posto nella categoria canto, seguita da Michele e Valentina. Nella sezione ballo, Alex occupa la posizione di leader, con Emiliano e Simone subito dietro. Concorrenti come Plasma e Gard si trovano a rischio eliminazione e dovranno affrontare nuove sfide nei prossimi giorni.

Ospiti e giudici della puntata

La puntata ha visto la partecipazione di ospiti speciali, tra cui Giorgia, che ha deliziato il pubblico con il suo nuovo singolo Corpi Celesti. I giudici della gara di ballo, Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè, hanno avuto il difficile compito di valutare le performance dei concorrenti, mentre Albano e Jake La Furia si sono occupati di giudicare le esibizioni canore.

Le tensioni tra i professori non sono mancate, con Rudy Zerbi che ha avuto un acceso confronto con Anna Pettinelli. Anche nel gruppo di ballerini ci sono stati momenti di discussione, con Alessandra Celentano sempre pronta a intervenire per mantenere l’armonia tra i suoi allievi.

La puntata di Amici 25 del 1° febbraio si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Con l’eliminazione di Maria Rosaria e l’ingresso di Nicola, le dinamiche della competizione potrebbero subire significative variazioni. Il pubblico attende con interesse lo sviluppo delle sfide e chi avrà l’opportunità di conquistare un posto nel tanto ambito Serale.