Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Il risultato dei ballottaggi di stasera "rafforza il governo. E' un risultato su elezioni civiche ma se ci fosse stato un risultato diverso ci sarebbero state conseguenze o elementi negativi. Questo risultato rafforza la stabilità di governo e per me questo conta in un momento come quello che stiamo vivendo".

Così Enrico Letta sui ballottaggi.