Analisi dei flussi elettorali in Liguria: centrodestra in crescita

Nell’analisi dei flussi elettorali condotta dall’Istituto Cattaneo, emerge un quadro chiaro riguardo alle recenti elezioni regionali in Liguria. Il confronto tra il voto delle ultime elezioni europee e quello delle regionali evidenzia un significativo spostamento di voti dall’elettorato centrista verso il centrodestra. Questo fenomeno è particolarmente interessante, poiché suggerisce un cambiamento nelle preferenze politiche degli elettori liguri.

Il trasferimento di voti dal terzo polo

Un aspetto cruciale dell’analisi riguarda l’eventuale trasferimento di una “considerevole fetta di elettori” provenienti dall’ex terzo polo, che include partiti come Azione, Italia Viva e +Europa. Secondo il report dell’Istituto, questo spostamento ha avuto un impatto notevole sulle elezioni, contribuendo a rafforzare il centrodestra. Tuttavia, è importante notare che non ci sono stati apporti significativi dall’elettorato del centrosinistra, il che indica che i voti per il candidato Orlando sono arrivati principalmente dal suo elettorato di riferimento.

Interazione tra centrodestra e astensionismo

Un altro punto interessante sollevato dall’Istituto riguarda l’interazione tra il centrodestra e l’astensionismo. Si osserva un flusso di voti in entrata che sembra compensare quelli in uscita. Questo fenomeno suggerisce che, nonostante l’astensionismo possa sembrare un problema, il centrodestra è riuscito a mantenere una certa stabilità grazie a nuovi elettori. Inoltre, il report sottolinea che il candidato Bucci ha saputo attrarre anche una piccola parte dell’elettorato che in precedenza aveva votato per il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

Risultati e prospettive future

La competizione elettorale in Liguria ha chiaramente delineato vincitori e sconfitti. L’area politica che sosteneva Orlando ha ottenuto quasi il 50% dei voti alle europee del 2024, mentre il centrodestra ha raggiunto il 44%. Questo vantaggio, inizialmente confermato dai sondaggi, è andato progressivamente assottigliandosi fino a svanire nelle urne. È interessante notare che questa elezione ha registrato il secondo miglior risultato del centrodestra dal 2006, superato solo dall’exploit delle scorse regionali. Tuttavia, il centrosinistra, in particolare l’alleanza con i 5 Stelle, ha mostrato un miglioramento in percentuale rispetto alle ultime regionali, suggerendo che la competizione rimane aperta e dinamica.