Anarchici: Cospito parteciperà a udienza Milano, se necessario si farà in ospedale

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, ha chiesto di presenziare all'udienza di venerdì 24 marzo davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano sul differimento della pena "per motivi di salute" – da 'espiare' ai domiciliari a casa della sorella – chiesto dai suo legali. Cospito sarà dunque nell'aula del carcere di Opera dotato del sistema di videoconferenza, a meno che i medici dell'ospedale San Paolo – dove viene curato e monitorato da giorni – non dovessero decidere che le sue condizioni di salute siano troppo precarie, in tal caso saranno i giudici a raggiungere la struttura ospedaliera. Una decisione presa per evitare di rinviare l'udienza e di conseguenza la decisione che dovrà essere presa dalla Sorveglianza entro cinque giorni, con un provvedimento motivato. (segue)