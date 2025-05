Anarchici: Donzelli, 'Serracchiani e Orlando spieghino perché parlarono con mafiosi'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Rosy Bindi "non si deve permettere di dire che collaboriamo con le cosche e dimentica che i mafiosi in carcere vogliono far saltare in aria Andrea Delmastro per il suo lavoro sugli istituti di massima sicurezza". E Arianna Meloni "ha tutta la mia solidariet...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Rosy Bindi "non si deve permettere di dire che collaboriamo con le cosche e dimentica che i mafiosi in carcere vogliono far saltare in aria Andrea Delmastro per il suo lavoro sugli istituti di massima sicurezza". E Arianna Meloni "ha tutta la mia solidarietà per gli attacchi che ha subito dalla sinistra.

Serracchiani e Orlando hanno usato parole indegne contro di lei, ma prima di parlare di mafia devono spiegare perché, quando andarono in carcere a visitare l'anarchico Alfredo Cospito, acconsentirono alla sua richiesta di parlare con dei mafiosi e di rendergli omaggio". Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, intervistato da 'La Stampa'.

Quanto alla condanna del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, "ci sarà il secondo e terzo grado di giudizio, che ristabiliranno la verità. I giudici poi -afferma ancora Donzelli- non spiegano nelle motivazioni di quella sentenza per quale motivo quelle notizie fossero riservate".