Anarchici: Pd a Nordio, 'revochi deleghe a Delmastro'

Roma, 1 feb.

(Adnkronos) – Dopo quanto accaduto e che ha visto protagonisti il vicepresidente del Copasir, Donzelli e il sottosegretario al ministero della Giustizia, Delmastro "quale servizio segreto ora si fiderebbe di inviare carte al Copasir o quale funzionario del Dap sarebbe tranquillo a inviare carte al suo ministero?". Così Debora Serracchiani intervenendo per il gruppo Pd dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in aula alla Camera. Per questo "le chiediamo di revocare le deleghe al sottosegretario Delmastro delle Vedove.

E glielo chiediamo per la sicurezza nazionale e per la credibilità e l'onorabilità delle istituzioni che rappresentiamo".