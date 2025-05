Roma, 21 mag (Adnkronos) - “Il ministro Nordio deve venire in Parlamento a spiegare come intenda tutelare la sicurezza nazionale e salvaguardare la credibilità del ministero della Giustizia. Le motivazioni della sentenza indicano chiaramente che l’operato degli uffici è sta...

Roma, 21 mag (Adnkronos) – “Il ministro Nordio deve venire in Parlamento a spiegare come intenda tutelare la sicurezza nazionale e salvaguardare la credibilità del ministero della Giustizia. Le motivazioni della sentenza indicano chiaramente che l’operato degli uffici è stato piegato alla difesa del sottosegretario. Non si può guidare la giustizia nel Paese mentre si coprono atti di tale gravità.

Delmastro deve dimettersi". Lo ha detto alla Camera Debora Serracchiani, del Pd.