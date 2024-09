Anche i dispositivi volanti non pilotati, conosciuti come droni, sono stati impiegati in Toscana a causa del cattivo tempo per la ricerca di una nonna e sua nipote che sono andate perdute.

Anche i dispositivi volanti non pilotati, conosciuti come droni, sono stati i...

Il maltempo in Toscana continua a causare problemi, in particolare nelle aree di Pisano e Livornese. Una nonna e il suo nipote di cinque mesi sono dispersi a causa di un'alluvione a Montecatini Val di Cecina, Pisa, dove la loro casa è stata sommersa da 2,5 metri d'acqua. Le ricerche, che includono l'uso di droni, sono attualmente in corso. Il resto della famiglia è riuscito a salvarsi durante l'inondazione.

In Toscana, il brutto tempo persiste e presenta particolari problemi nelle zone di Pisano e Livornese. Un bambino di cinque mesi e sua nonna sono dispersi a seguito dell’alluvione causata dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, che ha sommerso la loro abitazione con un’acqua alta fino a 2,5 metri. I vigili del fuoco hanno reso noto che le operazioni di ricerca, che includono l’uso di droni, sono attualmente in corso. Il resto della famiglia, costituita da padre, madre e nonno, sono riusciti a mettersi in salvo aggrappandosi ai pilastri di un portico durante l’inondazione.