Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Andrea Cennerini, originario di Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver concluso il suo primo giorno di lavoro, quando un violento scontro tra due automobili si è rivelato fatale. Una giornata che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase della sua vita si è trasformata in una tragedia, con la morte a 24 anni.

Lo schianto sulla Venarottese: Andrea morto sul colpo

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 19 ottobre, intorno alle 14.30, lungo la strada provinciale Venarottese, in località Villa Curti, nel territorio di Venarotta. Secondo le prime informazioni, come riportato dalle Cronache Picene, la Peugeot 205 guidata dal ventiquattrenne, che stava tornando dal lavoro presso la Italpannelli di Ancarano, si è scontrata frontalmente con una Jeep Avenger proveniente dalla direzione opposta.

L’impatto è stato molto violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell’altro veicolo avrebbe riportato ferite non gravi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Era stata attivata anche l’eliambulanza, ma il volo è stato successivamente annullato. Le vetture coinvolte sono state poste sotto sequestro, mentre la dinamica dello schianto resta da chiarire.

La salma di Andrea è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti.

Chi era Andrea Cennerini, morto dopo il primo giorno di lavoro: il cordoglio del sindaco

La morte di Andrea ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Venarotta, dove il ragazzo viveva con i genitori. Figlio unico, era molto conosciuto in paese e aveva appena ripreso il proprio percorso professionale, con la prospettiva di costruire nuovi progetti per il futuro. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione, soprattutto per le circostanze in cui è avvenuta: secondo le ultime indiscrezioni, il giovane stava tornando a casa dopo il primo giorno di lavoro.

A esprimere il dolore del territorio è stato il sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, che ha ricordato il legame personale con Andrea e la sua famiglia. «Tutta la comunità è sotto shock», ha dichiarato il primo cittadino. In un messaggio di cordoglio, il sindaco ha aggiunto: «È innaturale morire a questa età, proviamo tanto dolore e tanta rabbia e ci stringiamo intorno alla famiglia di Andrea, travolta da questo immenso dolore per la perdita di un figlio, un bravo ragazzo che tutti conoscevamo».