Angeletti (Intesa Sp): "Economia circolare tema strategico parte del piano d’impresa"

Milano, 4 giu.(Adnkronos) – “Intesa Sanpaolo ha identificato l’economia circolare come un tema strategico oramai da una decina d’anni, quando ancora nessuno parlava di economia circolare. Riteniamo che sia un tassello fondamentale nella strategia di sostenibilità complessiva del gruppo, è infatti uno dei quattro pilastri del nostro piano d’impresa che si concluderà quest’anno e del quale confermiamo l’importanza.

L’economia circolare è infatti essenziale per lo sviluppo di un sistema economico in grado di utilizzare le risorse in modo efficiente e senza sprechi, grazie anche ad una ruolo attivo del sistema finanziario di cui Intesa Sanpaolo è principale esponente nel nostro Paese”. Lo afferma Paola Angeletti, chief sustainability officer Intesa Sanpaolo, all’evento che ha presentato scenari, prospettive e storie di successo del Circular Economy Lab, partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“Abbiamo stipulato anche delle partnership importanti, proprio per sviluppare competenze che potessimo poi mettere al servizio dei nostri clienti e del Paese Una delle partnership – spiega Angeletti – è quella siglata con la Ellen MacArthur Foundation, la principale fondazione a livello mondiale sui temi di economia circolare. Obiettivo della sinergia è lo sviluppo di un framework, anche concettuale, utile all’analisi dei business model delle nostre imprese clienti e per sviluppare strumenti al servizio della nostra clientela. L’altra partnership importante che abbiamo deciso di sviluppare è quella con Fondazione Cariplo e Cariplo Factory che, insieme all’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, mettono a terra sul territorio progetti per aiutare le imprese a modificare ed evolvere il loro modello di business, individuando le azioni per migliorare la circolarità dell’operatività, utilizzando le risorse in modo più efficiente, riducendo i costi, ma anche facendo quindi un servizio a beneficio del nostro pianeta”.