Un passo importante per garantire diritti fondamentali a chi vive in strada

Un voto unanime per un diritto fondamentale

Nell’Aula del Senato, è stata una giornata storica per i diritti dei più vulnerabili. Con un voto unanime di 130 favorevoli, è stato approvato il disegno di legge che mira a garantire l’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora. Questo provvedimento, già passato alla Camera, rappresenta un passo significativo verso l’inclusione sociale e il riconoscimento dei diritti fondamentali per chi vive in condizioni di estrema precarietà.

Il contenuto del provvedimento

Il disegno di legge, a prima firma di Marco Furfaro del Partito Democratico, prevede misure specifiche per garantire l’accesso ai servizi sanitari per le persone senza fissa dimora. Tra le principali disposizioni, si evidenzia l’obbligo per le strutture sanitarie di attivare protocolli di accoglienza e assistenza per queste persone, che spesso si trovano escluse dai normali circuiti di cura. Inoltre, il provvedimento prevede la creazione di una rete di supporto che coinvolge enti locali e associazioni di volontariato, al fine di facilitare l’accesso ai servizi e promuovere la salute pubblica.

Un passo verso l’inclusione sociale

Questa legge non è solo un atto di giustizia sociale, ma anche un riconoscimento della dignità umana. I senza fissa dimora, spesso invisibili nella nostra società, hanno diritto a cure e assistenza. L’approvazione di questo disegno di legge rappresenta un segnale forte e chiaro: la salute è un diritto di tutti, indipendentemente dalla propria condizione abitativa. Le istituzioni si stanno finalmente muovendo per garantire che nessuno venga lasciato indietro, e questo è un passo fondamentale per costruire una società più equa e solidale.