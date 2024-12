Approvazione del dl fisco: misure e impatti per il 2024

Il nuovo decreto fisco introduce importanti misure per il 2024, tra cui il rinvio delle imposte e fondi per il Giubileo.

Il via libera della Camera

La Camera dei Deputati ha dato il via libera finale al decreto legge sul fisco, con un voto che ha visto 151 favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti. Questo provvedimento, atteso da tempo, introduce una serie di misure significative destinate a influenzare la gestione fiscale e finanziaria del paese nel 2024. Tra le principali novità, si evidenziano i fondi destinati al programma RFI e al servizio civile universale, nonché il rifinanziamento dell’Ape sociale per il prossimo anno.

Misure chiave del decreto

Il decreto legge si è arricchito di diverse misure, trasformandosi in un vero e proprio omnibus. Tra queste, spicca il rinvio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA con un fatturato sotto i 170mila euro. Questa misura, che prevede anche la possibilità di rateizzazione, rappresenta un importante sostegno per le piccole e medie imprese, che stanno affrontando un periodo di incertezze economiche. Inoltre, è previsto un innalzamento della dote per i partiti politici, derivante dal 2xmille, che potrà arrivare a sfiorare i 30 milioni di euro.

Impatto sul territorio e sul Giubileo

Un altro aspetto rilevante del decreto è l’assegnazione di 4 milioni di euro a Roma in vista del Giubileo. Questo finanziamento è destinato a sostenere le spese legate all’organizzazione dell’evento, che si preannuncia di grande importanza per la città e per il paese intero. L’arrivo di pellegrini e turisti rappresenta un’opportunità economica significativa, e il governo sembra intenzionato a garantire che Roma sia pronta ad accogliere i visitatori nel migliore dei modi.

Conclusioni e prospettive future

Con l’approvazione del dl fisco, il governo ha dimostrato di voler intervenire attivamente per sostenere l’economia e le imprese italiane. Le misure introdotte, sebbene siano solo un primo passo, potrebbero avere un impatto positivo sulla ripresa economica, specialmente per le categorie più vulnerabili. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’attuazione di queste misure e valutare i risultati nel corso del 2024.