Arianna David condivide la sua esperienza sul disturbo alimentare: un viaggio di rinascita e consapevolezza

Arianna David condivide il suo percorso di lotta contro il disturbo del comportamento alimentare, evidenziando le sfide quotidiane nel gestire la voce interiore che influisce sulle sue scelte alimentari. Attraverso la sua esperienza, offre una prospettiva autentica su come affrontare e superare le difficoltà legate a questo tema complesso, fornendo supporto e ispirazione a chi si trova in situazioni simili.

Oggi, nel programma La volta buona, Arianna David, ex Miss Italia, ha condiviso la sua lunga e difficile esperienza con un disturbo del comportamento alimentare (DCA). Questa battaglia la accompagna da circa tre decenni. La modella ha descritto il suo quotidiano confronto con una vocina interiore che le suggerisce di non mangiare, complicando ogni scelta alimentare.

Una voce interiore difficile da silenziare

Arianna ha rivelato di non essere mai riuscita ad aumentare di peso e che ogni tentativo è accompagnato da un rifiuto mentale. “Quando provo a mangiare di più, la mente si oppone”, ha spiegato. Per affrontare questa situazione, è seguita da un’équipe della ASL, che la guida in un percorso psicologico e alimentare volto a rompere il ciclo di pensieri e comportamenti che alimentano il suo disturbo.

La sfida quotidiana

Il disturbo alimentare rappresenta una presenza costante nella vita di Arianna. “Questa vocina mi dice costantemente cosa posso o non posso mangiare”, ha dichiarato. La sua lotta è caratterizzata da progressi e regressi, come se ogni passo in avanti fosse seguito da un passo indietro. Nonostante le difficoltà, la modella si impegna a migliorare le proprie abitudini alimentari.

Modifiche nel regime alimentare

Arianna ha intrapreso un percorso di cambiamento nella sua alimentazione, cercando di includere più proteine nelle cene. “Sto cercando di diversificare la mia dieta, che è prevalentemente vegetale e priva di dolci”, ha affermato. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di mantenere un regime di esercizio fisico regolare, frequentando la palestra con costanza.

Il parere di un esperto

Il dottor Calabrese ha condiviso la sua opinione sull’approccio alimentare di Arianna. “Il problema è che consuma troppo poco rispetto a quanto dovrebbe. È importante introdurre carboidrati complessi, come i legumi, nella sua dieta”, ha suggerito il medico. Questi consigli mirano a fornire un supporto concreto per affrontare il disturbo e migliorare il benessere generale.

Le sfide quotidiane

La testimonianza di Arianna David illumina le difficoltà di chi vive con un disturbo alimentare. “Se non avessi questa vocina dentro di me, mangerei di tutto”, ha affermato, evidenziando la complessità della sua situazione. La sua storia invita a riflettere sull’importanza di affrontare e comprendere i disturbi alimentari, una realtà spesso invisibile, ma che colpisce molte persone.