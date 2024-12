Arrestato a Bari un uomo per aggressione alla compagna durante le feste

Un Natale segnato dalla violenza

Il giorno di Natale, un episodio di violenza domestica ha scosso la città di Bari, portando all’arresto di un uomo di 47 anni. La giovane vittima, una donna di 27 anni, è stata ricoverata d’urgenza al policlinico della città dopo aver subito un’aggressione violenta. L’uomo, compagno della vittima, è accusato di lesioni aggravate e si trova attualmente in custodia cautelare.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5 del mattino. Il presunto aggressore ha contattato il numero di emergenza, sostenendo che la compagna avesse avuto un malore e non riuscisse a respirare. Tuttavia, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione si è rivelata ben diversa. La donna è stata trovata priva di sensi sul pavimento, mentre l’appartamento presentava segni evidenti di colluttazione, con mobili rotti e disordine ovunque.

Intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Bari hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Dopo aver prestato soccorso alla giovane donna, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. Questo episodio mette in luce un problema sempre più preoccupante: la violenza domestica, che continua a colpire molte donne, spesso in silenzio e senza che nessuno intervenga.

Un fenomeno in crescita

La violenza contro le donne è un tema di rilevanza sociale che richiede un’attenzione costante. Le statistiche mostrano un aumento dei casi di aggressione domestica, specialmente durante le festività, quando le tensioni familiari possono intensificarsi. È fondamentale che la società si mobiliti per prevenire tali episodi e supportare le vittime, offrendo loro le risorse necessarie per uscire da situazioni di abuso.