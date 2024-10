Il tragico incidente sulla statale 17

Il 29 ottobre, un ciclista di 61 anni, Roberto Casiello, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 17 Foggia-Lucera. Il presunto responsabile, un medico in pensione di 77 anni, è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire dalla scena senza prestare soccorso. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di comportamento alla guida.

Le indagini e la confessione

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato dettagli inquietanti. Dopo l’incidente, il medico ha confessato a un carrozziere di aver “investito una persona”. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno giocato un ruolo cruciale nell’individuazione del veicolo coinvolto. Le riprese hanno mostrato il ciclista transitare poco prima dell’incidente e il passaggio di una Chevrolet Trax, il cui conducente è stato successivamente identificato come il medico in pensione.

La fuga e il rintraccio del veicolo

Dopo l’incidente, il 77enne è tornato ad Acquaviva delle Fonti, dove i carabinieri hanno rintracciato il veicolo parcheggiato davanti alla sua abitazione. L’auto presentava evidenti danni alla carrozzeria, confermando il coinvolgimento nell’incidente. Durante l’interrogatorio, il medico ha affermato di aver “sbagliato strada” e di non essersi accorto di aver colpito qualcuno, una dichiarazione che ha sollevato ulteriori dubbi sulla sua responsabilità.

Le implicazioni legali e sociali

Questo caso non solo mette in luce la questione della responsabilità alla guida, ma solleva anche interrogativi sulle conseguenze legali per chi fugge dopo un incidente. La legge italiana prevede pene severe per coloro che non prestano soccorso a persone coinvolte in incidenti stradali. La comunità è scossa da questo tragico evento, e molti chiedono giustizia per la vittima e maggiore attenzione alla sicurezza stradale.