Dopo due mesi di ricerche è stato arrestato il piromane che da inizio estate ha dato fuoco a una ventina d’auto a Lugo (Ravenna).

L’arresto del piromane

L’ultimo colpo, messo in atto la scorsa notte, è quello che l’ha fatto scoprire. I carabinieri infatti sono riusciti ad arrestarlo in seguito a quell’ultimo atto nella sua abitazione, dove è stato trovato proprio del materiale incendiario.

L’arrestato è sospettato di essere l’autore di ben sei roghi: quello della scorsa notte in via Risorgimento, quello di inizio luglio in via Marescotti; prima ancora in piazzale Tiziano, in via Macello Vecchio, in via Giaccari e infine, di nuovo, in piazzale Tiziano. Il modus operandi utilizzato nei sei incendi è sempre lo stesso e una ventina di auto sono rimaste distrutte dalle fiamme.

Il sollievo della sindaca

Scrive sui social la sindaca di Lugo Elena Zannoni: “Finalmente la notizia che tutti aspettavamo da oltre due mesi: i Carabinieri mi hanno confermato di aver individuato e arrestato il responsabile degli incendi alle auto. Dopo l’ennesimo episodio, il sesto, avvenuto questa notte in via Risorgimento e altre due auto completamente distrutte, vorrei esprimere la massima vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e condividere il sollievo per quella che sembra essere la fine di un incubo per la nostra città. In attesa di maggiori informazioni che verranno diffuse da parte dei Carabinieri e della Procura in giornata, ci tengo a ribadire che non si è trattato di criminalità organizzata e a ringraziare tutte le forze dell’ordine.”