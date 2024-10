Arresti per traffico di farmaci oppioidi in provincia di Monza

Un’importante operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di otto persone coinvolte in un traffico illecito di farmaci oppioidi nella provincia di Monza. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha rivelato un sistema complesso di falsificazione di ricette mediche e corruzione, che ha permesso a un medico compiacente di emettere prescrizioni per oltre 1300 confezioni di farmaci.

Il meccanismo del traffico di oppioidi

Il traffico di farmaci oppioidi è stato scoperto grazie a un’indagine avviata a Seveso, dove i carabinieri hanno accertato che il medico coinvolto ha emesso 750 ricette false in cambio di compensi. Questi farmaci, invece di essere utilizzati per scopi terapeutici, venivano rivenduti nel mercato nero della droga, alimentando un fenomeno preoccupante di abuso e dipendenza.

Le accuse e le conseguenze legali

Le otto persone arrestate, tra cui tre italiani e cinque cittadini egiziani, sono accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a corruzione e falsità ideologica. Il giudice per le indagini preliminari di Monza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti gli arrestati, sottolineando la gravità delle accuse e il rischio di reiterazione del reato.

Perquisizioni e indagini in corso

Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito diverse perquisizioni nei confronti degli arrestati e di altre quattro persone indagate a piede libero. L’operazione ha messo in luce non solo il traffico di farmaci, ma anche una rete di complicità che ha permesso a questo sistema di prosperare. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero portare a ulteriori sviluppi.

Il fenomeno del traffico di oppioidi rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica e richiede un intervento deciso da parte delle autorità per prevenire abusi e garantire la sicurezza dei cittadini.