Arriva su TimVision, “Di Moda”, primo talk dedicato al fashion

Milano, 21 set. (askanews) – Parlare di look e abbigliamento in modo nuovo, irriverente ma con grande competenza e tante curiosità: su TimVision arriva “Di Moda”, il primo talk dedicato al fashion e ai suoi retroscena. La critica di moda, Daniela Fedi, lo stylist, Simone Guidarelli e la conduttrice radio e Tv, Annie Mazzola danno suggerimenti e idee agli spettatori per creare il proprio look partendo dalle proposte delle collezioni autunno inverno 2021.

“Noi tre riusciremo a farvi capire quello che succede dietro a una sfilata. Poi Di Moda è ironia simpatia e un po’ di irriverenza”.

Otto appuntamenti nei quali scoprire cosa indossare per essere alla moda, attraverso i commenti dei tre esperti sulle sfilate di Armani, Dior, Etro, Fendi, Gucci, Max Mara, Numero 21 e Prada.

“Abbiamo trattato con ironia degli argomenti che di solito vengono trattati con le pinze. Abbiamo portato la moda a un livello comprensibile, anche andando a smontare quelle parole in francese, inglese o altre lingue che sentiamo sempre e abbiamo spiegato cosa sono”.

“Di Moda” è una produzione originale TimVision, è disponibile in concomitanza con l’apertura della Fashion Week di Milano, e a seguire ogni martedì con due puntate a settimana come spiega Antonella Dominici, Vice President TimVision and Entertainment Product.

“Sono otto appuntamenti in cui trattiamo la moda come una delle eccellenze italiane, di cui forse si parla poco. E’ un modo per avvicinare il mondo della moda dei grandi brand alla vita di tutti i giorni e alle persone normali che vogliono sapere che cosa c’è nei negozi in questo momento”.