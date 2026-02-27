Ascolti TV, Rai1 domina il Day Time: effetto Sanremo con picchi al 30% di share

I programmi della rete ammiraglia registrano picchi fino al 30% di share e superano i 5 milioni di telespettatori nelle fasce di maggiore ascolto.

Fin dalle prime ore del mattino, l’intrattenimento Day Time conquista il pubblico. “1mattina News”, condotto da Maria Soave e Tiberio Timperi, segna il 21,1% di share con una media di 716 mila spettatori, arrivando a toccare il 24,8% e oltre 1 milione e 282 mila telespettatori nei momenti di picco. Subito dopo, “UnoMattina” con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla cresce ulteriormente: 25,5% di share medio, con punte del 30% e una platea di 1 milione e 192 mila spettatori, che raggiungono il milione e mezzo nelle fasi più seguite. Ottimi risultati anche per “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, che ottiene il 25,3% di share con 1 milione e 161 mila telespettatori, toccando picchi del 28,9% e oltre 1 milione e 310 mila spettatori.

A mezzogiorno, “È sempre Mezzogiorno!” con Antonella Clerici coinvolge 1 milione e 745 mila spettatori (18,6% di share), con punte che arrivano a 2 milioni e 264 mila e al 19,6%. Nel pomeriggio, “La Volta Buona” con Caterina Balivo — in onda da Sanremo — supera 1 milione e 893 mila telespettatori con il 18,5% di share, raggiungendo picchi del 22% e 2 milioni e 800 mila spettatori. Continua la crescita de “La Vita in Diretta” con Alberto Matano, che sfiora i 2 milioni di telespettatori di media e segna il 21,3% di share, con punte vicine ai 3 milioni e al 25%. Numeri particolarmente rilevanti anche per “L’Eredità” condotta da Marco Liorni: il game show registra una media di 4 milioni e 151 mila telespettatori e il 27,4% di share, arrivando a sfiorare il 30% e i 5 milioni e mezzo di spettatori. Sul fronte Rai2, “I Fatti Vostri” con Anna Falchi e Flavio Montrucchio ottiene l’8,1% di share con oltre 574 mila telespettatori, con picchi del 9,7% e quasi 990 mila spettatori. Nel pomeriggio, “BellaMa’” di Pierluigi Diaco segna il 6,3% di share e oltre 537 mila telespettatori, raggiungendo il 9,4% e quasi 755 mila spettatori nei momenti di maggiore ascolto.