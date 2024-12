Ascolti tv: Il Volo trionfa, Rai Uno in difficoltà

Il successo de Il Volo

La serata di sabato 7 dicembre ha visto un vero e proprio trionfo per il concerto evento de Il Volo, trasmesso su Canale 5. Con un pubblico di 2.933.000 spettatori e un 22.9% di share, i tre giovani tenori hanno saputo incollare gli spettatori davanti allo schermo, dimostrando ancora una volta la loro popolarità e il loro talento. Questo risultato evidenzia non solo la forza del gruppo, ma anche l’efficacia della programmazione di Canale 5, che ha saputo attrarre un vasto pubblico in un momento di grande competizione televisiva.

Le difficoltà di Rai Uno

Al contrario, Rai Uno ha vissuto una serata difficile. La messa in onda di Cyrano ha attirato solo 402.000 spettatori, corrispondenti a un deludente 3.3% di share. Questo dato rappresenta una vera e propria batosta per la Televisione di Stato, che si trova a dover affrontare una crisi di ascolti in un periodo in cui la concorrenza è agguerrita. La scelta di trasmettere opere e produzioni di nicchia sembra non aver pagato, lasciando spazio a domande sul futuro della programmazione di Rai Uno.

Il panorama degli ascolti

Analizzando il panorama generale degli ascolti, altre reti hanno registrato risultati variabili. Su Italia 1, Sonic – Il film ha ottenuto 824.000 spettatori (5.2%), mentre Commando su Rete 4 ha raccolto 738.000 utenti (5%). La7 ha visto un buon risultato con In Altre Parole, che ha interessato 1.030.000 spettatori (6.2%). Anche su Tv8, 4 Ristoranti ha totalizzato 405.000 telespettatori (2.4%). Tuttavia, nessun programma ha brillato in modo eclatante, segnalando una serata di ascolti piuttosto equilibrata ma priva di picchi significativi.

Access prime time e pre-serale

Passando alla fascia dell’access prime time, Canale 5 ha registrato un vero e proprio boom con Striscia la Notizia, che ha totalizzato 4.183.000 utenti (23.3%). Questo successo è stato probabilmente favorito dall’assenza di Affari Tuoi, che ha lasciato spazio a un programma consolidato e amato dal pubblico. Al contrario, su Nove, Chissà chi è di Amadeus ha deluso, raccogliendo solo 390.000 spettatori (2.2%) nella prima parte e 688.000 (3.9%) nella seconda. La fascia del pre-serale ha visto la vittoria di Gerry Scotti con la replica della Ruota della Fortuna, che ha registrato 2.934.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 3.964.000 (26.5%) nella seconda.

Ascolti pomeridiani e mattutini

Nel pomeriggio, Rai Uno ha visto Le Stagioni dell’Amore totalizzare 1.498.000 spettatori (11.6%), mentre Beautiful su Canale 5 ha registrato un incremento, intrattenendo 2.374.000 spettatori (18.2%). Infine, nella fascia mattutina, Unomattina in Famiglia ha informato 1.237.000 spettatori (21.6%), dimostrando che anche in questo segmento la competizione è serrata e i programmi devono continuamente adattarsi per mantenere l’interesse del pubblico.