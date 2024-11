Ascolti tv: Un padre supera La Talpa nella prima serata

Un padre conquista la serata

Il 5 novembre è stata una serata di ascolti tv che ha sorpreso molti. Il film Un padre, trasmesso su Rai 1, ha ottenuto un ascolto di 2.706.000 spettatori, pari al 15,10% di share. Questo risultato ha nettamente superato il debutto della nuova edizione di La Talpa su Canale 5, che si è fermato a 2.250.000 spettatori e un 14,04% di share. Un esordio amaro per il reality condotto da Diletta Leotta, che aveva suscitato grandi aspettative tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La Talpa e le sue aspettative deluse

La partenza di La Talpa ha rappresentato una vera e propria delusione per Mediaset, che sperava in un ritorno trionfale del programma. Nonostante il calo di ascolti, il reality ha comunque registrato numeri superiori a quelli del Grande Fratello, che fatica a superare i 2.100.000 spettatori. Questo dato, sebbene positivo, non basta a risollevare le sorti di un programma che ha visto un calo di interesse nel corso degli anni.

Altri programmi in competizione

Il panorama televisivo della serata ha visto anche altri programmi lottare per l’attenzione del pubblico. Se mi lasci non vale su Rai 2 ha registrato un finale anticipato con soli 191.000 telespettatori e un 1,20% di share. Al contrario, DiMartedì su La7 ha ottenuto un buon risultato con 1.584.000 spettatori e un 9,42% di share. Anche Amore criminale su Rai 3 ha fatto registrare un ascolto discreto con 989.000 telespettatori e un 5,44% di share.

Access prime time e programmi di successo

Nel segmento dell’access prime time, Affari Tuoi continua a dominare con 5.441.000 utenti e un 24,95% di share, seguito da Cinque minuti con 4.550.000 telespettatori. Striscia la Notizia ha invece visto un calo, con 3.101.000 spettatori e un 14,23% di share. Rai 1 ha mantenuto buoni risultati anche con Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta, entrambi sopra i 1.600.000 spettatori.

Il tardo pomeriggio e i programmi di intrattenimento

Nel tardo pomeriggio, Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.287.000 spettatori nella prima parte, mentre UnoMattina ha registrato 794.000 utenti. È sempre Mezzogiorno ha brillato con 1.582.000 telespettatori e un 16,77% di share. I programmi di intrattenimento continuano a mantenere alta l’attenzione del pubblico, dimostrando che la competizione tra le reti è sempre più agguerrita.