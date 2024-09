Asia Argento esprime la sua rabbia: "Ho dovuto dire addio al mio impiego, la mia immagine è stata compromessa".

Piero Chiambretti è tornato con il suo programma Donne Sull'Orlo di Una Crisi di Nervi, includendo l'attrice Asia Argento nel cast. Durante una puntata, Argento ha espresso un monologo sul movimento #MeToo, sostenendo che i media hanno distorto le sue accuse, portando alla perdita del suo lavoro e danneggiando la sua reputazione. Ha criticato l'evoluzione del movimento e l'influenza dei media, accusandoli di aver trasformato le vittime in carnefici per ottenere più clic o vendite. Argento sostiene che il pubblico si indigna per le accuse alle celebrità non per motivi morali, ma per sentirsi superiori. Infine, ha rilevato come l'opinione pubblica viene usata per ristabilire la supremazia maschile, attaccando i diritti delle donne.