Assalto pullman: emessi 3 Daspo per ultras Pistoia**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di tre tifosi Ultras di Pistoia in seguito alla partita di basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000, che si è tenuta domenica scorsa ed è culminata in tragedia, con l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella.

Durante l’intervallo tra il secondo ed il terzo quarto della partita di basket, alcuni tifosi della squadra del Pistoia Basket, scesi nell’area adibita a bar, posta all’esterno della curva ospiti, reagendo ai cori offensivi lanciati dalla tifoseria locale, anch’essa discesa all’esterno delle tribune, hanno forzato le barriere mobili poste a delimitazione del settore, per gettarsi contro l’opposta tifoseria. L’intervento delle forze dell’ordine, coadiuvate dagli steward addetti alla sicurezza dell’impianto sportivo, ha impedito che i tifosi del Pistoia potessero raggiungere quelli reatini, evitando così lo scontro fisico. Durante l'azione, uno dei tifosi del Pistoia Basket ha colpito con un violento calcio al ginocchio un agente della Polizia di Stato causandogli delle lesioni, fortunatamente non gravi.

Il ventottenne tifoso è stato successivamente identificato, grazie alle immagini riprese dagli operatori della Polizia Scientifica presente sul posto e denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. L’uomo è stato anche sottoposto dal Questore di Rieti al Daspo per la durata di cinque anni. Altri due tifosi pistoiesi che avevano cercato di impedire l’identificazione dell’aggressore da parte della Polizia di Stato, sono stati sottoposti a Daspo per la durata di tre anni.