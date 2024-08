Una terribile tragedia si è consumata all’aeroporto internazionale Jackson di Atlanta, negli Stati Uniti. Uno pneumatico di un aereo Boeing 757 è esploso improvvisamente.

Atlanta, pneumatico del Boeing 757 esplode improvvisamente: due morti e un ferito

Due persone hanno perso la vita e una è rimasta gravemente ferita all’aeroporto internazionale Jackson di Atlanta, negli Stati Uniti. Uno pneumatico di un aereo Boeing 757 è esploso improvvisamente, investendoli completamente. Le vittime sono addetti alla manutenzione del velivolo, che era fermo nell’aerea di manutenzione dello scalo.

Si tratta di un dipendente della Delta Airlines, compagnia aerea proprietaria dell’aereo, e di un appaltatore esterno. La persona ferita è un altro dipendente Delta. L’incidente si è verificato questa mattina, martedì 27 agosto, intorno alle 5 del mattino ora locale, tarda mattinata in Italia. I tre addetti erano vicino all’aereo quando uno pneumatico è esploso e sono stati colpiti.

Atlanta, pneumatico del Boeing 757 esplode: le dichiarazioni della compagnia aerea

“La famiglia Delta è addolorata per la perdita di due membri del team e per l’infortunio di un altro in seguito a un incidente avvenuto questa mattina presso la struttura di manutenzione delle operazioni tecniche di Atlanta (TOC 3)” ha affermato la compagnia aerea in una dichiarazione. “Abbiamo esteso il nostro pieno supporto ai familiari e ai colleghi in questo momento incredibilmente difficile” ha aggiunto, sottolineando che la compagnia è grata per i soccorsi tempestivi e sta lavorando con le autorità locali per indagare su quanto accaduto.