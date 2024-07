Atletica: Continental Gold in Ungheria, stop per Tamberi, 'Spero non sia nulla di grave'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Gimbo Tamberi ha deciso di non gareggiare, per un dolore al bicipite femorale avvertito in riscaldamento, a Szekesfehervar, in Ungheria, per la tappa Gold del Continental Tour. “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sen...

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Gimbo Tamberi ha deciso di non gareggiare, per un dolore al bicipite femorale avvertito in riscaldamento, a Szekesfehervar, in Ungheria, per la tappa Gold del Continental Tour. “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento -l’annuncio di Tamberi sui social-. Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave! Questa cosa mi sta logorando l'anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest'anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto a posto. Non ho veramente parole… Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni. Vi tengo aggiornati”.