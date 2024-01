Atletica: Larissa Iapichino in pedana sabato a Sabadell

Barcellona, 23 gen. -(Adnkronos) - Subito in pedana, con otto giorni di anticipo rispetto all’esordio previsto del 4 febbraio a Dusseldorf. Larissa Iapichino è pronta a decollare: sabato pomeriggio, 27 gennaio, sarà in azione a Sabadell, in Spagna, per la prima gara di salto in l...

Barcellona, 23 gen. -(Adnkronos) – Subito in pedana, con otto giorni di anticipo rispetto all’esordio previsto del 4 febbraio a Dusseldorf. Larissa Iapichino è pronta a decollare: sabato pomeriggio, 27 gennaio, sarà in azione a Sabadell, in Spagna, per la prima gara di salto in lungo della propria stagione. Al Míting Internacional de Catalunya si è già esibita nella scorsa edizione, centrando un 6,72 che la riportava su misure che le mancavano da due anni. Quel risultato era stato la premessa per una stagione eccellente, culminata nell’argento degli Euroindoor di Istanbul con il record italiano al coperto di 6,97 e con le tre vittorie in Diamond League, prima del quinto posto ai Mondiali di Budapest a soli sei centimetri dal podio.

In Catalogna avvierà il proprio percorso verso i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo) nei quali vuole recitare un ruolo da protagonista. Il confronto, sabato dalle 17, sarà in particolare con le lunghiste spagnole Fatima Diame e Tessy Ebosele, entrambe finaliste a Budapest, rispettivamente sesta e ottava. Tra le altre atlete annunciate, la svedese Kaiza Karlen, la bulgara Milena Mitkova, la spagnola Evelyn Yankey. L’agenda degli impegni di Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) dopo Sabadell e Dusseldorf prevede anche le tappe di Belgrado il 13 febbraio e Berlino il 23, dove si misurerà con molte delle altre big mondiali. La 21enne fiorentina ha già aperto la propria stagione nella velocità migliorandosi per due volte ad Ancona nei 60 metri, con 7.46 in batteria e 7.45 in finale. Ora è il momento del lungo.