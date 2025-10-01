Atletica: Mei, 'sfogo Palmisano? Per me tutti gli atleti sono uguali, conta la meritocrazia'**

Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda l'errore di European Athletics che ha fatto un post per annunciare gli Europei 2026 non inserendo Antonella Palmisano tra le medaglie di Tokyo 2025 è stato rilanciato di default sui nostri profili social. E' stato un errore, mi ...

Roma, 1 ott. – (Adnkronos) – "Per quanto riguarda l'errore di European Athletics che ha fatto un post per annunciare gli Europei 2026 non inserendo Antonella Palmisano tra le medaglie di Tokyo 2025 è stato rilanciato di default sui nostri profili social. E' stato un errore, mi ha chiamato e lo abbiamo prontamente rimosso. Mi tiro fuori subito dalle polemiche, per me conta la meritocrazia.

Per essere chiari un oro nei 100 metri vale come uno oro nella marcia o nel lancio del peso". Così all'Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei in merito allo sfogo della marciatrice azzurra Antonella Palmisano che sui social ha affermato "Sono stanca. Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di serie B". "Ribadisco che per me e per la Fidal gli atleti sono tutti uguali -sottolinea Mei-. Dal punto di vista mediatico non posso farci niente, non dipende da me".