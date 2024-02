Atletica: UniCredit è official partner dei campionati europei di Roma 2024

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – UniCredit è Official Partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico. Dopo 50 anni torna a Roma la più importante competizione continentale di atletica leggera. I migliori atleti italiani ed europei saranno impegnati in 6 giorni di gara, 24 discipline, pronti ad infiammare i tanti sportivi e semplici appassionati che affolleranno il Parco del Foro Italico. Tra i protagonisti di questa edizione di Roma 2024, i due giovani fuoriclasse del salto in lungo azzurro scelti da UniCredit come Ambassador: Larissa Iapichino e Mattia Furlani a cui la banca augura di conquistare lo scalino più alto del podio. All’interno del Foro Italico sarà inoltre attivo un Fan Village nel quale sarà allestito lo stand di UniCredit che proporrà numerose attività legate al mondo dello sport. Per UniCredit, banca commerciale paneuropea con una solida presenza in 13 Paesi del continente e 15 milioni di clienti in tutto il mondo, la partnership costituisce un'unione basata su valori condivisi, oltre che su una comune attenzione all'innovazione, alla diversità e all'impegno per la sostenibilità. Testimonia il sostegno della banca al mondo dello sport e la vicinanza ai valori che lo sport rappresenta: spirito di squadra, determinazione, rispetto delle regole, inclusione.

“UniCredit è orgogliosa di essere il partner ufficiale di uno degli eventi più attesi e rilevanti dell'atletica leggera, ospitato nella capitale italiana -dice Andrea Orcel, Group CEO & Head of Italy di UniCredit-. L’atletica mette alla prova talento individuale, ambizione, impegno e lavoro di squadra, valori che sosteniamo nella nostra banca. In UniCredit crediamo nell’importanza di perseguire l’eccellenza soprattutto con integrità e questa competizione è l’esempio di ciò che si può ottenere quando il talento delle persone viene liberato attraverso l’impegno, la determinazione e il duro lavoro. Non vediamo l’ora di onorare questo sport appassionante e di assistere a imprese che entreranno nella storia”. L'atletica leggera è inoltre strettamente collegata alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. E UniCredit, che ha a cuore una sostenibilità sociale a tutto tondo – che parta in particolare dai giovani e dall’istruzione – intende dimostrare il proprio impegno anche nel sostenere salute e benessere.

Per questo ha abbracciato con entusiasmo il progetto “Your Sport For Life”, che coinvolge studenti, insegnanti e tutor delle scuole primarie in un’azione proattiva di sensibilizzazione e orientamento per favorire lo sport come stile di vita sano nel mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme. Le classi realizzeranno dei video, con tecniche a scelta (riprendendo recite, performance, messaggi, disegni, poesie, sculture, canzoni) ed esprimeranno le loro idee sui valori dell’atletica e sul mondo dello sport. I video, pubblicati sulle piattaforme digitali di roma2024.eu, potranno poi essere proiettati sui grandi schermi dello stadio Olimpico e daranno la possibilità ai ragazzi che presenteranno i migliori progetti di assistere di persona alle sessioni di gara.