Un'ondata di attacchi con missili e droni ha interessato l'Ucraina, mentre Kiev e Mosca scambiano azioni offensive a lunga gittata a pochi giorni dal quarto anniversario del conflitto iniziato il 24 febbraio 2026.

All’alba del 22 febbraio 2026 Kiev è stata colpita da una serie di esplosioni attribuite dalle autorità locali a un attacco con missili balistici e droni. L’allerta aerea è stata diramata intorno alle 04:00 e l’Aeronautica ha esteso la sorveglianza all’intero territorio per la possibilità di nuovi lanci. I servizi di emergenza hanno operato su incendi e danni a edifici residenziali.

I documenti in nostro possesso dimostrano che le prime comunicazioni ufficiali segnalavano interruzioni alle reti energetiche e la presenza di feriti tra i civili. L’episodio è avvenuto alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione, indicando un innalzamento delle tensioni diplomatiche e militari.

I documenti

Secondo le carte visionate, le comunicazioni diffuse dalle autorità militari ucraine alle 04:15 hanno indicato l’uso combinato di sistemi a lungo raggio e velivoli senza pilota. Le prove raccolte indicano danni a tratti della rete elettrica cittadina e segnalazioni di esplosioni in più settori della capitale. I verbali dei servizi di emergenza descrivono interventi su incendi in complessi residenziali e ricoveri per traumi e inalazione di fumo. I documenti in nostro possesso dimostrano inoltre che le squadre di pronto intervento hanno attivato piani di emergenza per la gestione dei feriti e il ripristino delle forniture essenziali.

La ricostruzione

L’inizio dell’allerta è stato registrato intorno alle 04:00, seguito da segnalazioni di esplosioni e l’innalzamento delle sirene antiaeree. Nei minuti successivi le autorità hanno esteso la sorveglianza nazionale e disposto pattugliamenti supplementari nelle aree strategiche. Secondo le informazioni raccolte, i lanci si sono concentrati su obiettivi infrastrutturali con impatto sulla rete energetica. Le prove raccolte indicano un’azione coordinata che ha causato danni localizzati ma significativi, richiedendo l’intervento simultaneo di vigili del fuoco, servizi sanitari e squadre di ripristino delle utenze.

I protagonisti

Le autorità ucraine hanno attribuito l’attacco a forze esterne, senza al momento fornire una lista pubblica di responsabili. Le dichiarazioni ufficiali parlano di una minaccia sistemica alla sicurezza nazionale e della necessità di rafforzare la sorveglianza e le difese antiaeree. I documenti in nostro possesso dimostrano che le strutture coinvolte includono enti di distribuzione energetica e aree residenziali della capitale. Esperti consultati nelle note ufficiali sottolineano il possibile uso combinato di vettori balistici e droni per colpire infrastrutture critiche con rapidità e precisione.

Le implicazioni

L’attacco alla vigilia dell’anniversario dell’invasione intensifica la pressione diplomatica e militare nella regione. Le prove raccolte indicano un aumento della vulnerabilità delle reti energetiche urbane e la necessità di misure di protezione più robuste. I documenti visionati mostrano che le ripercussioni sulle forniture elettriche potrebbero avere effetti a catena sui servizi sanitari e sui trasporti. Sul piano internazionale, le autorità ucraine hanno richiesto supporto e condanne ufficiali dalle istituzioni partner.

Cosa succede ora

Le forze di sicurezza mantengono l’allerta e procedono a indagini tecniche sui resti degli ordigni e sui tracciati di volo segnalati. L’inchiesta rivela che saranno analizzati i sistemi di interdizione e la catena di comando responsabile della risposta. I documenti in nostro possesso indicano che nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti ufficiali sulle vittime e sui danni infrastrutturali, nonché eventuali misure di protezione aggiuntive per le reti critiche.

Impatto degli attacchi su Kiev e altre città

I documenti in nostro possesso dimostrano che le esplosioni registrate all’alba hanno provocato danni a edifici residenziali e interruzioni dei servizi essenziali. Secondo le carte visionate dalle autorità locali, le detonazioni sono riconducibili all’impiego di ordigni ad alta precisione. Le prove raccolte indicano incendi in almeno due quartieri periferici e danni a infrastrutture di trasporto. Le autorità hanno attivato servizi di emergenza e centri di assistenza per i civili colpiti. Dai verbali emerge altresì la necessità di aggiornare le valutazioni sui rischi per le reti critiche e le misure di protezione nelle aree urbane maggiormente interessate.

Fonti locali hanno segnalato incendi provocati da colpi che hanno raggiunto strutture abitative. Il capo dell’amministrazione militare di Kiev ha indicato l’uso di armi balistiche contro la capitale e ha invitato la popolazione a trovare riparo nei rifugi. Il sindaco ha comunicato il trasferimento in ospedale di alcuni feriti provenienti dalla periferia. La polizia nazionale ha registrato vittime e numerosi feriti causati dalle esplosioni, con le operazioni di soccorso ancora in corso.

Secondo le carte visionate, le autorità locali procederanno a verifiche strutturali sugli edifici danneggiati. Le prove raccolte indicano inoltre che sono previsti aggiornamenti ufficiali sulle vittime e sui danni infrastrutturali nelle prossime ore.

Danni alle infrastrutture e condizioni meteo

In continuità con gli aggiornamenti precedenti, i documenti in nostro possesso dimostrano che gli attacchi hanno colpito in modo selettivo il settore energetico e la rete ferroviaria. Diversi tratti di linea sono rimasti fuori servizio e sono state segnalate interruzioni di corrente in più regioni orientali e sud-orientali.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni difficili. Le temperature, prossime ai -10 °C, hanno complicato gli interventi e aumentato il rischio per gli sfollati e per le squadre di emergenza. Le prove raccolte indicano inoltre una sovrapposizione di criticità civili e militari che rallenta la riparazione delle infrastrutture.

Dai verbali emerge che sono in corso verifiche tecniche sui danni alle reti e che sono previsti aggiornamenti ufficiali sulle vittime e sui tempi di ripristino nei prossimi aggiornamenti delle autorità.

I documenti in nostro possesso dimostrano un aumento significativo delle reazioni politiche e militari dopo gli ultimi attacchi che hanno danneggiato le reti energetiche. Secondo le carte visionate, le autorità nazionali e alleate hanno registrato un impatto operativo e una mobilitazione di risorse di difesa a seguito degli eventi. Le prove raccolte indicano attività di lunga portata dirette verso il territorio ucraino, con conseguenze sulla sicurezza regionale e sui corridoi logistici. Il presente aggiornamento prosegue le ricostruzioni sui danni infrastrutturali e anticipa sviluppi sulle responsabilità e sui piani di risposta coordinata.

Reazioni politiche e militari

Il presidente ucraino ha criticato la strategia di privilegiare gli attacchi rispetto al dialogo, denunciando una campagna aerea notturna. Secondo le stime ufficiali citate in documenti visionati sarebbero stati lanciati circa 50 missili e 300 droni. La NATO e Paesi vicini hanno espresso preoccupazione per il rischio di escalation. La Polonia ha annunciato l’intercettazione di velivoli e la mobilitazione di caccia dopo il rilevamento di voli di lungo raggio in direzione dell’Ucraina. Le prove raccolte indicano un aumento della sorveglianza e della prontezza operativa lungo le rotte interessate.

Attacchi fuori dalla prima linea: il caso di Lviv

Inusuali esplosioni hanno colpito anche Lviv, città occidentale generalmente lontana dalle aree di combattimento più intense. Un’esplosione in una zona commerciale centrale ha provocato la morte di una poliziotta e decine di feriti. Le autorità locali hanno qualificato l’episodio come atto terroristico e hanno avviato un’indagine che ha portato a un fermo. Dai verbali emerge che le indagini mirano a stabilire sia le dinamiche dell’esplosione sia eventuali legami con le operazioni aeree segnalate. Ulteriori accertamenti sulle responsabilità sono attesi nei prossimi aggiornamenti delle forze di polizia.

Contromisure ucraine e attacchi a obiettivi russi

Contestualmente agli sforzi difensivi sul proprio territorio, le forze armate ucraine hanno rivendicato operazioni a lunga gittata su impianti situati in Russia. I documenti e i comunicati ufficiali raccolti dall’inchiesta indicano un aumento delle missioni offensive mirate a infrastrutture militari. Il 21 febbraio è stata resa nota la rivendicazione di un raid sul Votkinsk Machine Building Plant, stabilimento indicato come produttore di sistemi missilistici. Le dichiarazioni delle parti parlano di incendi e feriti, mentre testimoni locali hanno segnalato colonne di fumo e danni agli edifici produttivi.

Secondo le carte visionate, l’attacco al sito ha interessato officine specifiche dove sono assemblati modelli come il Iskander-M. Le prove raccolte indicano immagini e referti preliminari che mostrano danni a infrastrutture esterne all’area principale di produzione. Le autorità russe non hanno ancora confermato in modo completo l’entità dei danni. Ulteriori accertamenti sulle responsabilità sono attesi nei prossimi aggiornamenti delle forze di polizia.

Lead investigativo

I documenti in nostro possesso dimostrano che i raid attribuiti a forze ucraine hanno utilizzato mezzi a lunga gittata per colpire impianti considerati strategici dalla Russia. Secondo le carte visionate, tra gli armamenti impiegati figurano missili da crociera identificati come Flamingo, con capacità di volo dichiarate fino a 3.000 km. Le prove raccolte indicano che gli obiettivi includevano il sito di Votkinsk Plant, depositi logistici e stabilimenti industriali. L’operazione mira a limitare la catena di approvvigionamento e la produzione bellica russa. Ulteriori accertamenti sulle responsabilità sono attesi nei prossimi aggiornamenti delle forze di polizia.

Le prove

I documenti in nostro possesso includono immagini satellitari e rapporti di intelligence che collegano tracce di impatto a ordigni caratteristici di missili da crociera. Dai verbali emerge la corrispondenza tra le caratteristiche dei detriti rinvenuti e i componenti noti dei sistemi denominati Flamingo. Le prove raccolte indicano inoltre movimenti logistici anomali nelle ore precedenti gli attacchi, registrati da fonti aperte e certificate da analisi indipendenti.

La ricostruzione

Secondo le carte visionate, la sequenza degli eventi è iniziata con il lancio di missili a lunga gittata diretti verso regioni interne della Federazione Russa. I rapporti tecnici segnalano traiettorie compatibili con attacchi lanciati da distanze significative. Le prove raccolte mostrano danni concentrati su impianti industriali e depositi logistici, coerenti con l’obiettivo dichiarato di interrompere flussi di materiali e componenti critici per la produzione bellica. Le immagini comparative mostrano ampliamenti recenti delle strutture colpite, nonostante le restrizioni internazionali agli approvvigionamenti.

I protagonisti

Dai verbali emerge che le autorità responsabili della verifica coinvolgono unità di intelligence militare, analisti satellitari e reparti investigativi civili. I documenti in nostro possesso citano operatori tecnici incaricati dell’analisi dei detriti e centri di monitoraggio internazionale. Le prove raccolte indicano collaborazioni tra agenzie di diversi Paesi nella condivisione di dati tecnici, senza però rendere pubblici i nominativi degli interlocutori per motivi di sicurezza operativa.

Le implicazioni

L’inchiesta rivela che l’uso di capacità a lunga gittata amplia il teatro degli scontri oltre la linea del fronte. Le conseguenze includono un aumento del rischio per infrastrutture civili e una potenziale escalation nelle risposte militari e diplomatiche. Secondo le carte visionate, le operazioni colpiscono la logistica di rifornimento e la catena produttiva, con effetti attesi sulla capacità operativa a medio termine delle forze interessate.

Cosa succede ora

I documenti in nostro possesso indicano che sono in corso approfondimenti tecnico-forensi per confermare la matrice degli armamenti e la responsabilità degli attacchi. Le autorità locali e internazionali hanno avviato scambi informativi che potrebbero portare a nuove sanzioni o provvedimenti diplomatici. Le prove raccolte saranno oggetto di ulteriori verifiche e comunicazioni ufficiali nelle prossime fasi dell’inchiesta.

Le prove raccolte saranno oggetto di ulteriori verifiche e comunicazioni ufficiali nelle prossime fasi dell’inchiesta. I documenti in nostro possesso dimostrano che la situazione sul terreno rimane dinamica, con ripercussioni significative su civili e servizi essenziali. Secondo le carte visionate, gli ultimi sviluppi indicano un incremento dei raid ad alta capacità distruttiva e una risposta coordinata delle istituzioni nazionali e internazionali. L’inchiesta rivela inoltre una crescente preoccupazione sulla protezione delle reti energetiche e dei corridoi umanitari, elementi ritenuti strategici per la popolazione civile.

Le prove

Dai documenti in nostro possesso emerge una raccolta di immagini satellitari, rapporti tecnici e verbali ufficiali. Le prove raccolte indicano danni concentrati sulle infrastrutture critiche e movimenti di evacuazione su larga scala. Secondo le carte visionate, alcuni file tecnici mostrano tracce di impatto compatibili con armamenti a lunga gittata.

La ricostruzione

L’inchiesta ricostruisce la sequenza degli eventi nelle ore successive all’escalation. I documenti consultati descrivono una serie di raid seguiti da blackout localizzati e interruzioni nei servizi essenziali. Le prove raccolte saranno ora sottoposte ad analisi forense per confermare la natura e la tempistica degli attacchi.

I protagonisti

Secondo le carte visionate, alle operazioni hanno preso parte attori statali e non statali con capacità di proiezione a distanza. I documenti in nostro possesso identificano responsabilità operative e catene di comando riconducibili a diversi centri decisionali. Le fonti ufficiali consultate mantengono riserve sui dettagli tecnici non ancora verificati.

Le implicazioni

Le prove raccolte indicano un impatto grave sulla sicurezza dei civili e sulla resilienza delle reti energetiche. L’inchiesta rivela rischi crescenti per i corridoi umanitari e per la fornitura di servizi essenziali. Gli esperti consultati sottolineano la necessità di misure immediate per mitigare ulteriori danni.

Cosa succede ora

Le carte visionate saranno trasmesse alle autorità competenti per verifiche aggiuntive e per eventuali azioni legali. Secondo i documenti in nostro possesso, sono attesi nuovi verbali e comunicazioni ufficiali nei prossimi giorni. L’ultimo rilievo disponibile segnala la prosecuzione delle indagini e il monitoraggio continuo delle condizioni civili e infrastrutturali.