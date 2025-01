Un attacco inaspettato

La notte di Capodanno, i vigili del fuoco di Abbiategrasso, nel Milanese, si sono trovati a fronteggiare una situazione di emergenza che ha preso una piega drammatica. Mentre intervenivano per domare un incendio che minacciava un impianto di gas in una casa popolare, circa cinquanta ragazzi hanno iniziato a lanciare petardi, fuochi d’artificio e oggetti contundenti, tra cui una batteria esausta di un’auto. Questo attacco ha causato danni al vetro di un’autopompa, mettendo in pericolo non solo i pompieri, ma anche la sicurezza dei residenti nelle vicinanze.

La reazione dei vigili del fuoco

Di fronte a questa violenza, i vigili del fuoco hanno tentato di difendersi utilizzando un getto d’acqua, ma la situazione è rapidamente degenerata. Dopo aver dovuto ritirarsi per motivi di sicurezza, sono tornati sul luogo dell’incidente scortati dalle forze dell’ordine per completare l’intervento. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli operatori di emergenza, che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza della comunità.

Le reazioni politiche

Le immagini dell’attacco, diffuse sui social media, hanno scatenato una serie di reazioni politiche. Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega, ha definito l’accaduto come un “atto vile e inaccettabile”, chiedendo “tolleranza zero” nei confronti di simili comportamenti. Ha espresso la sua solidarietà ai vigili del fuoco, sottolineando che questi professionisti meritano rispetto e protezione per il loro lavoro. Questo episodio non è isolato e riflette un problema più ampio di violenza urbana che richiede un intervento deciso da parte delle autorità.