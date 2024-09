Momenti di grande paura in Olanda, più precisamente a Rotterdam. Un uomo armato di coltello ha ucciso una persona in strada e ne ha ferita un’altra, rimanendo a sua volta ferito in modo grave.

Attacco con coltello a Rotterdam: due feriti e un morto

Un uomo armato di coltello ha ucciso una persona e ne ha ferito gravemente un’altra a Rotterdam, in Olanda. Sono stati momenti di grande terrore, come raccontato dalla polizia, che è riuscita ad arrestare un sospetto, anche lui ferito in modo grave. L’uomo è stato portato in ospedale. L’attacco è avvenuto in strada, a pochi passi dal ponte Erasmus.

Attacco con coltello a Rotterdam: i dettagli dell’aggressione

Secondo l’emittente pubblica olandese Nos, come riportato da Sky Tg24, alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito il sospettato mentre gridava “Allah Akbar” durante il terribile attacco. Un insegnante di ginnastica che stava tenendo una lezione vicino al ponte Erasmus, dove si è verificato l’attacco, ha dichiarato di aver cercato di fermare l’aggressione. “Ho visto un uomo con due lunghi coltelli pugnalare un giovane” ha raccontato all’emittente.