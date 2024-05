Attacco con coltello in Germania, ferito attivista anti-islam

Questa mattina, intorno alle ore 11:35, diverse persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello nella piazza del mercato di Mannheim dove si stava svolgendo una manifestazione anti-islam indetta dal movimento Pax Europa.

L’attacco con coltello

In un video diffuso in rete si vede una persona che spinge a terra un uomo e comincia ad accoltellarlo. La vittima dovrebbe essere l’attivista anti-islam Michael Stürzenberger, ma ancora non è stato confermato.

Alcuni manifestanti intervengono, restando lesi, per fermare l’aggressore che viene definitivamente neutralizzato dalla polizia che apre il fuoco, ferendolo.

In seguito all’aggressione la piazza e le strade circostanti sono state chiuse, ma le autorità sostengono non ci sia pericolo per la popolazione. Sul posto è accorso anche il sindaco di Mannehim Christian Specht.

“Le immagini di Mannheim sono terribili”

A proposito dell’aggressione ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X: “Le immagini di Mannheim sono terribili. Diverse persone sono state gravemente ferite da un aggressore. I miei pensieri sono con le vittime. La violenza è assolutamente inaccettabile nella nostra democrazia. Il colpevole deve essere severamente punito”.