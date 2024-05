Houthi, raid Usa e Regno Unito in Yemen: 14 morti e più di 30 feriti

L'emittente tv degli Houthi informa che, 14 persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite in raid aerei, lanciati dagli Usa e Regno Unito

Tragico bilancio dopo l’attacco raid aereo: è di 14 morti e trenta feriti. Raid aerei condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna contro obiettivi Houthi nella provincia di Hodeidah, in Yemen, la conferma degli Houthi.

La notizia dell’attacco degli Usa e Regno Unito in Yemen

L’emittente televisiva Al-Masirah legata ai miliziani sciiti Houthi, ha precisato che gli attacchi sono stati condotti contro il distretto di al-Hawk e nel porto di Salif.

L’attacco è stato poi rivendicato dalle forze armate statunitensi e britanniche che hanno affermato di aver lanciato attacchi contro obiettivi Houthi nello Yemen, come parte degli sforzi per fermare gli attacchi del gruppo alle navi che passano per il Mar Rosso.

Le città colpite nell’attacco

L’operazione congiunta ha preso di mira tre località nella città portuale di Hodeidah, sul Mar Rosso, che ospitavano droni e armi terra-aria. Il ministro della Difesa britannico ha sottolineato:

«Come sempre è stata posta la massima cura nella pianificazione degli attacchi per ridurre al minimo qualsiasi rischio per i civili o le infrastrutture non militari. Condurre i raid nelle ore notturne avrebbe dovuto limitare ulteriormente tali rischi».

Nonostante quanto affermato, secondo il canale al-Masira, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, gli attacchi avrebbero preso di mira anche le infrastrutture di telecomunicazioni nella città di Taiz.